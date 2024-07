‘Hello Kitty’ não é uma gata, diz diretora da Sanrio

Nada mais faz sentido depois desta revelação. A diretora da empresa criadora da famosa “Hello Kitty”, disse em entrevista, que a “gatinha”, como muitas pessoas a chamavam, na verdade, não é uma gata. A revelação foi durante o programa de TV “Today show”, da NBC, na última quinta-feira (18). “Ela é, na verdade, é uma garotinha nascida e criada no subúrbio de Londres. Ela tem mãe e pai, uma irmã gêmea, Mimmy, que também é sua melhor amiga. Ela gosta de cozinhar biscoitos e fazer novos amigos”, disse a diretora Jill Cook. A diretora deu detalhes da vida e da personalidade da “Hello Kitty”, como peso e altura. “Ela pesa o equivalente a três maças e tem a altura equivalente a cinco maçãs”. Prestes a completar 50 anos desde sua criação, Jill Cook ainda revelou que apesar de “Hello Kitty” não ser uma gatinha, ela tem o próprio gatinho chamado Charmmy Kitty. Como se não bastasse, ela também tem um namorado, Dear Daniel, e vários outros amigos.

Fact #1 is Hello Kitty Is NOT a cat, but a little girl originally from London! 🎀 pic.twitter.com/YF7LOvLjKC

— TODAY (@TODAYshow) July 18, 2024