Henry Cavill confirma retorno como Super-Homem: ‘Estou de volta’

Ator se manifestou após aparecer em uma cena pós-créditos do filme ‘Adão Negro’, com Dwayne Johnson

Divulgação/DC Henry Cavill interpreta o Super-Homem desde 2013



O ator Henry Cavill confirmou nesta segunda-feira, 24, que voltará a interpretar o Super-Homem. O anúncio aconteceu após ele participar de uma cena pós-créditos de “Adão Negro”, que estreou na última quinta-feira, 20, nos cinemas e já superou uma bilhereria de US$ 140 milhões em todo o mundo. “Eu queria esperar o fim de semana terminar antes de postar isso porque queria dar a todos a chance de assistir ‘Adão Negro’, mas agora que muitos de vocês já tiveram [essa oportunidade], eu queria oficializar: estou de volta como o Super-Homem”, declarou Herny em um vídeo publicado no Instagram. O artista disse que a foto que divulgou nas redes sociais com o traje do super-herói da DC e a participação no filme protagonizado por Dwayne Johnson “são apenas uma pequena amostra do seu que está por vir”. Ele também agradeceu os fãs por demonstrar entusiasmo com o retorno dele ao universo dos super-heróis. “Bem-vindo de volta”, postou a DC nas redes sociais. O ator, de 39 anos, interpretou o Super-Homem pela primeira vez há quase 10 anos em “O Homem de Aço” (2013). Depois disso, ele esteve no elenco de “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” (2016), “Liga da Justiça” (2017), “Liga da Justiça de Zack Snyder” (2021). Nesse meio tempo, Henry também estrelou duas produções de sucesso da Netflix: “The Witcher” e “Enola Holmes”.