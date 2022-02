‘Homem-Aranha 3’ pode ser favorito do Oscar mesmo com apenas uma indicação; entenda

Academia fez uma parceria com o Twitter e os usuários poderão escolher seu filme favorito; resultado será divulgado na cerimônia da premiação

Divulgação/Marvel 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' pode ganhar prêmio do público no Oscar



A impressionante bilheteria mundial de US$ 1,7 bilhão fez com que muitos fãs achassem que “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” fosse ter mais espaço no Oscar 2022. Também teve gente que jurou que a produção pudesse receber uma indicação na categoria Melhor Filme, algo que não aconteceu. O longa da Marvel recebeu apenas uma indicação ao prêmio mais famoso do cinema, que foi na categoria Efeitos Visuais. No entanto, o longa estrelado por Tom Holland ainda pode ter destaque na premiação, isso porque este ano há uma novidade. A Academia fez uma parceria com o Twitter e os usuários da rede social poderão a partir desta segunda-feira, 14, votar no seu filme favorito de 2021. Para isso, basta fazer um tweet com o nome do filme e adicionar as hashtags #OscarsFanFavorite e #Sweepstakes. Qualquer filme lançado ano passado, mesmo que ele não tenha recebido nenhuma indicação ao Oscar 2022.

Vale ressaltar que cada usuário pode votar até 20 vezes por dia e a votação será encerrada dia 3 de março. O filme vencedor será revelado durante a cerimônia do Oscar, que acontecerá no dia 27 de março. A ideia dessa campanha é trazer mais engajamento e público para o prêmio. “O Oscar é uma oportunidade de reunir pessoas de todo o mundo por meio de seu amor compartilhado por filmes e, por meio dessas ativações, usuários de mídia social em todo o mundo agora têm mais oportunidades de se envolver com a premiação em tempo real, encontrar uma comunidade e fazer parte dessa experiência de maneiras que nunca foram capazes antes”, disse Meryl Johnson, vice-presidente de marketing digital da Academia, em um comunicado divulgado pela Variety.