Homem choca ao mostrar bumbum ao vivo em telejornal da Globo; veja

Um homem abaixou a bermuda e mostrou o bumbum ao vivo durante uma reportagem do “MGTV 2ª Edição”, exibido pela Inter TV, emissora afiliada da Globo no Norte de Minas Gerais. O caso aconteceu no telejornal desta segunda-feira, 1. A repórter Paula Alves falava sobre a situação das estradas na volta do feriado no município de Montes Claros quando dois homens surgiram e um deles abaixou a bermuda rapidamente. Não deu tempo do cinegrafista agir e nem da imagem ser cortada. Paula, que aparentemente não viu o que aconteceu, continuou passando as informações. No final da transmissão, uma outra pessoa parou atrás da jornalista e começou a fazer caras e bocas. No Globoplay, o momento em que o homem expõe o bumbum foi substituído por imagens das estradas, já a pessoa que apareceu no final da transmissão ao vivo foi mantida. O “MGTV” também virou assunto nesse feriado prolongado após o ator Armando Babaioff, que já atuou em várias novelas da Globo, criticar a edição do jornal local que é exibido na capital mineira por não divulgar sua peça. “Obrigado, Globo Minas, em especial ao ‘MGTV’ por ter dado zero espaço de divulgação da passagem de ‘Tom na Fazenda’ por Belo Horizonte. Considerar que teatro não é uma pauta popular, pois foi esse o motivo alegado, me assusta muito”, postou o artista no sábado, 29, no Twitter.

