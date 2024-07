Homem que planejou matar famosa apresentadora britânica é condenado à prisão perpétua

Gavin Plumb queria sequestrar, estuprar e matar Holly Willoughby; ele foi descoberto por um policial americano de Minnesota disfarçado em um grupo online chamado ‘Abducted Lovers’

Reprodução/Instagram/@hollywilloughby Holly Willoughby apresentava o popular programa 'This Morning' da ITV há 14 anos



Um homem condenado por tentar sequestrar, estuprar e matar uma famosa apresentadora de televisão britânica foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (12). Gavin Plumb, de 37 anos, foi descoberto por um policial americano de Minnesota disfarçado em um grupo online chamado “Abducted Lovers”. O policial achou as mensagens postadas pelo réu tão perturbadoras que encaminhou o caso ao FBI. Nessas mensagens, Plumb descrevia o seu plano para sequestrar, estuprar e matar a apresentadora Holly Willoughby. Willoughby, de 43 anos, apresentava o popular programa “This Morning” da ITV há 14 anos, assim como o programa de entretenimento de sucesso “Dancing on Ice”. O policial americano também contatou a polícia britânica, que prendeu Gavin Plumb no dia 4 de outubro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No momento de sua prisão, Plumb disse aos investigadores: “Não vou mentir, tive fantasias com ela”. A polícia descreveu seu plano como “cuidadosamente planejado” e disse que ele comprou cordas e ataduras, investigou os hábitos e amigos da apresentadora e tentou recrutar pessoas para ajudá-lo. A apresentadora de televisão decidiu renunciar ao seu direito ao anonimato permitido pela Justiça britânica neste tipo de casos, mas não compareceu ao julgamento. Ela deixou “This Morning” logo após ser informada da prisão de Plumb.

Em seu apartamento em Harlow, no leste da Inglaterra, foram encontrados frascos de clorofórmio e um “kit de sequestro”. Plumb foi declarado culpado no início de julho por um júri por conspiração para sequestro, estupro e assassinato. Ele negou os fatos, afirmando que só teve discussões e fantasias online. Nesta sexta-feira (12), o juiz do Chelmsford Crown Court, em Essex (leste de Londres), condenou-o à prisão perpétua com um período mínimo de 15 anos, descrevendo o seu plano como “particularmente sádico, violento e degradante”, e resultado de uma “doentia obsessão sexual” que durou anos.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo