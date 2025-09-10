‘Nossa Culpa’ ganha trailer final e empolga fãs

No filme, que encerrará a trilogia fenômeno, o casamento de Jenna e Lion prepara o palco para o tão esperado reencontro entre Noah e Nick, algum tempo depois do rompimento

Divulgação / Prime Video

Um dos grandes sucessos do Prime Video se aproxima do final e acaba de ganhar um trailer inédito. “Nossa Culpa”, produção que encerra a trilogia best-seller do New York Times, de Mercedes Ron, alcançou o top 10 em mais de 190 países, e “Sua Culpa”, que se tornou o filme original internacional mais assistido do Prime Video no lançamento. No capítulo final, o casamento de Jenna e Lion prepara o palco para o tão esperado reencontro entre Noah e Nick, algum tempo depois do rompimento.

A incapacidade de Nick de perdoar Noah cria uma barreira aparentemente inquebrável entre eles. Ele, agora herdeiro do império de negócios de seu avô, e ela, que está apenas começando sua carreira, resistem a reacender uma chama que ainda arde dentro deles. Mas agora que seus caminhos se cruzaram novamente, será que o amor se mostrará mais forte do que o ressentimento?

Veja o trailer abaixo