‘How I Met Your Mother’ chega em março a Amazon Prime Video

Reprodução "How I Met Your Mother" teve 9 temporadas



Uma das séries mais queridas dos últimos anos, “How I Met Your Mother” finalmente entrará no catálogo da Amazon Prime Video. Todas as nove temporadas da sitcom ficarão disponíveis na plataforma a partir de 1º de março.

A atração, que foi criada por Craig Thomas e Carter Bays, saiu da Netflix há quase três anos – para tristeza dos fãs. Antes disso, ela foi exibida de 2005 a 2014.

Na sinopse, Ted Mosby (Josh Radnor) narra a história de como conheceu a mãe de seus filhos, relembrando diversas aventuras ao lado de seus amigos, Robin Sherbatsky (Cobie Smulders), Marshall Eriksen (Jason Segel), Lilly Aldrin (Alyson Hannigan) e Barney (Neil Patrick Harris).

O sucesso foi tamanho que até uma série derivada foi planejada, que contaria a história sob o olhar da mãe dos filhos de Ted, mas a produção não acabou indo para frente.