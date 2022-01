Igão e Mítico celebram sucesso do ‘Podpah’ e revelam sonho de entrevistar apresentador da Globo

Dupla falou dos planos e novidades para o podcast em 2022, relembrou entrevistas marcantes e comentou sobre a recente temporada de verão, que ficou em primeiro lugar no Spotify

Igão e Mítico comandam o podcast que eles definem como “o mais zika da internet”. Os números mostram que o público concorda com eles. No início deste ano, o “Podpah” ganhou uma temporada de verão em Alagoas, que ficou em primeiro lugar no Spotify e somou mais de 4,5 milhões de views no YouTube. O campeão de “A Fazenda 13” Rico Melquiades e os cantores Tierry, Gabi Martins e Xamã estiveram entre os convidados da temporada. Com os podcasts em alta, Igão acredita que ele e Mítico conseguem se destacar por apostarem em entrevistas sem roteiro. “O segredo é a naturalidade de como as coisas acontecem, ter convidados falando sobre tudo, desde música até atualidades, enquanto toma uma bebida e come alguma coisa que acabou de pedir. Por ser uma entrevista longa, não temos pressa em ouvir os detalhes, só deixamos os assuntos fluírem e o convidado bem à vontade”, afirmou o apresentador em entrevista à Jovem Pan.

Deixar os convidados confortáveis para contar suas histórias é o objeto dos apresentadores. Igão explicou que o intuito dele e do parceiro não é colocar ninguém contra a parede. Por isso, não tocam em assuntos sobre os quais o convidado não queira falar. “Nós gostamos de conversar, saber da história da pessoa, e ela fala o que ela tem vontade.” A dupla também tem se destacado por investir cada vez mais na questão audiovisual. Ou seja, quem não quiser apenas ouvir o podcast também pode assistir às entrevistas. No projeto “Podpah Verão”, por exemplo, os bate-papos aconteceram em cenários paradisíacos.

Todo esse investimento fez o “Podpah” se tornar o primeiro a experimentar a funcionalidade de podcasts em vídeo do Spotify. “Ficamos bem ansiosos para fazer acontecer, é um projeto que queríamos faz tempo e vem para somar com outros grandes projetos que já fizemos, como as lives 24 horas e o ‘Arraiá do Podpah’. O ‘Podpah de Verão’ dá o pontapé em várias coisas que queremos fazer neste ano”, destacou Mítico, que sente que ele e o parceiro estão entrando para a história ao serem os primeiros no Brasil a testarem essa nova funcionalidade no streaming de música. Igão concordou: “O pessoal entra lá para ouvir e só consegue ver os gordinhos (risos)”. Após a temporada de verão, a dupla está cheia de planos para este ano e uma das novidades é a mudança de estúdio. Além disso, para este primeiro semestre os dois estão preparando algo temático para o Carnaval e o Dia dos Namorados.

Entrevista dos sonhos

Muitos artistas já passaram pelo “Podpah” e, para Igão, as entrevistas mais desafiadoras foram as que eles fizeram com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o ex-jogador de futebol Neto, hoje apresentador da Band, e com os rappers Djonga, Emicida e Ice Blue. “Foram todas sensacionais! Curtimos demais”, afirmou. Para Mítico, o maior desafio foi fazer duas lives que contaram com 24 horas seguidas de entrevistas. “Foi bem desafiador, cansa muito”, recordou. A dupla já entrevistou muitos famosos que admiram, há dois artistas que ainda sonham em levar ao “Podpah”. “Meu ídolo master é o Marcos Mion, ele me inspira muito. Quem sabe um dia conseguimos trazê-lo aqui”, projeta Mítico. “O meu sonho – e acredito que o do Mítico também – é trazer o Mano Brown, ainda mais agora que ele também apresenta um podcast [o ‘Mano a Mano’]. Estamos cada vez mais próximos (risos)”, acrescentou Igão.