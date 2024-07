Incêndio destrói exposição da Warner no Rio de Janeiro e ‘mata’ a boneca Annabelle

Carros temáticos como a van do Scooby-Doo e o batmóvel da série protagonizada por Adam West também foram arruinados pelas chamas; internautas fizeram piadas com a personagem da franquia de terror

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h45 e conseguiu controlar as chamas às 5h



Um incêndio na madrugada desta terça-feira (9) destruiu a exposição interativa Casa Warner, instalada no estacionamento do Shopping Nova América, na zona norte do Rio de Janeiro. O espaço de 1.500 m² abrigava réplicas e itens icônicos de filmes e séries da Warner Bros. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h45 e conseguiu controlar as chamas às 5h. Entre os itens destruídos estão a boneca original Annabelle, do universo “Invocação do Mal”, e carros temáticos como a van do Scooby-Doo e o batmóvel da série sobre o homem-morecego protagonizada por Adam West. A exposição, que foi inaugurada em 14 de junho e estava programada para durar até agosto, também contava com espaços dedicados aos heróis da DC, como Super-Homem e Mulher Maravilha, ao universo de Harry Potter, e a séries como “Friends” e “Big Bang Theory”. Ninguém ficou ferido, informaram as autoridades. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

Em nota, a administração do Shopping Nova América informou que o incêndio não afetou outras áreas do estabelecimento e que o funcionamento seguirá normalmente. A Casa Warner garantiu que todos os clientes que compraram ingressos pelos canais oficiais terão o valor reembolsado integralmente e de forma automática. A destruição da boneca Annabelle tornou-se um tema de piadas na internet. Internautas brincaram sobre a “falta de preparo” da boneca para enfrentar o Rio de Janeiro, e alguns até sugeriram, humoristicamente, que a própria boneca teria iniciado o incêndio.

Veja a repercussão do incêndio na Casa Warner

Porra, que tristeza. Aconteceu um incêndio essa madrugada num shopping do Rio em um galpão com uma exposição da Warner (Casa Warner) e destruiu completamente centenas de itens. De réplica do Batmovel até a Annabelle original usada nos filmes. pic.twitter.com/begocM5sDt — Otavio (@otavi0XI) July 9, 2024

A exposição da Casa Warner no Rio de Janeiro pegou fogo com todos os itens dentro na madrugada desta segunda-feira. Quem diria que depois de assombrar meio mundo, Annabelle iria morrer queimada em Del Castilho. Rio de Janeiro é o fim…. pic.twitter.com/QzdpWqIAqm — Jana Dahoui (@JanaDahoui) July 9, 2024

a Annabelle na praia de Copacabana depois de tacar fogo na casa warner e fugir pic.twitter.com/dWR4GhOEDH — kawã. (@blownitto) July 9, 2024

e a exposição da casa warner no shopping nova américa que pegou fogo, ITENS ORIGINAIS COMO ANNABELLE, UNIFORME DO SUPERMAN, MÁSCARA DO JASON, SAPATINHO DE CRISTAL DO MÁGICO DE OZ, UNIFORME DO HARRY POTTER, TUDO QUEIMADO

pic.twitter.com/2f9njbCSLh — Diego Gomes (@putsdiego) July 9, 2024

Meu deus a casa warner pegou fogo. Annabelle nãooooo pic.twitter.com/mHrHZsSwBH — Eduardo (@_dudiz) July 9, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA