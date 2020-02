Harrison Ford dá detalhes sobre o que fãs podem esperar de ‘Indiana Jones 5’

Reprodução Filme tem previsão de chegar aos cinemas em 2021



O retorno de Harrison Ford ao quinto filme de “Indiana Jones” está mais do que confirmado! Após a produção sofrer com atrasos e ter sua estreia adiada, o protagonista falou ao IGN nesta semana sobre detalhes que os fãs verão no filme.

“Bem, não vou compartilhar a história com você pois não parece uma boa ideia. Mas veremos novos desenvolvimentos na vida dele, seus relacionamentos. Veremos parte de sua história resolvida. É um roteiro muito bom. Estou ansioso por isso”, disse Ford.

Previsto para chegar aos cinemas em 2020, “Indiana Jones 5” agora pode chegar somente no ano que vem para o público. Steven Spielberg retorna para a direção e, segundo a CBS News, as filmagens já começam em abril.

“Eu me sinto na obrigação de entregar um trabalho tão ambicioso quanto o que entregamos no início de tudo”, afirmou Harrison Ford à emissora.

A franquia “Indiana Jones” foi iniciada em 1981 e até o momento quatro filmes foram lançados com Ford vivendo um caçador de recompensas em aventuras fantásticas.