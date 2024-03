Inscrições para o BBB 25 vão ser em duplas; entenda

Candidatos precisam ser conectados por algum laço, como melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos e até avós e netos

O BBB 24 nem terminou, mas as inscrições para a próxima edição já estão próximas de acontecer. Contudo, diferente do que foi até agora, a candidatura para edição do BBB 25 será em duplas, que não podem ser aleatórias. Precisam ser conectadas por um laço, como melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos e até avós e netos. O anúncio do início das candidaturas será feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a edição desta quinta-feira (28). Os dois CPFs devem estar em apenas um único cadastro. Como a etapa será online, é necessário se atentar à cidade escolhida para a seletiva regional, visto que os dois devem estar no mesmo local. Quem se inscrever junto a uma dupla não poderá se candidatar com outra pessoa.