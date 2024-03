Ludmilla lança single em espanhol e inglês com colaboração colombiana

Cantora divulgou um trecho da música ‘Piña Colada’ juntamente com um vídeo mostrando a coreografia; lançamento oficial está marcado para o dia 3 de abril

Reprodução/Instagram/@ludmilla Frame do vídeo divulgado por Ludmilla no INstagram



A cantora Ludmilla está expandindo sua carreira internacional com o lançamento de seu novo single, “Piña Colada”, que será cantado em espanhol e inglês. A música conta com a colaboração do colombiano Ryan Castro e promete ser um sucesso. Em um clima de reggaeton, Lud divulgou um trecho da música juntamente com um vídeo mostrando a coreografia, desafiando os fãs a participarem. A cantora propôs levar um fã para assistir a um de seus shows no deserto da Califórnia em abril, incentivando os internautas a postarem vídeos usando a hashtag LudTeLevaPraCalifornia. O lançamento oficial de “Piña Colada” está marcado para o dia 3 de abril nas plataformas digitais. A canção pode fazer parte do repertório do show de Ludmilla no festival Coachella, nos Estados Unidos.

Veja post de Ludmilla no Instagram

