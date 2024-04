Inspirada em saga ‘gamer’, série ‘Fallout’ tem aprovação de críticos e público

Disponível no streaming, a adaptação da famosa franquia de jogos de videogame estreou com uma onda de aclamação ao ter mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes

Prime Video/Reprodução Série ganhou um elogio de Tim Cain, responsável pela versão de 'Fallout', em 1997



A explosiva série de “Fallout”, inspirada na famosa saga de videogames, fez sua estreia arrebatadora no Prime Vídeo no último fim de semana, e os cinéfilos não poderiam estar mais animados. Após uma devastadora batalha contra as primeiras impressões, a série emergiu vitoriosa, conquistando mais de 90% de aprovação no sagrado santuário da crítica cinematográfica, o Rotten Tomatoes. Essa façanha é fundamentada em cerca de 86 avaliações, mas a jornada ainda pode se desdobrar conforme novas análises são lançadas no campo de batalha crítico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Imagens pós-apocalípticas, repletas de sobreviventes destemidos enfrentando não apenas as ameaças dos monstros radioativos, mas também os próprios demônios internos, formam o cenário impressionante dessa aventura. Prepare-se para ser arrebatado por um mundo desolado, repleto de perigos e redenção, enquanto os sobreviventes lutam contra as sombras do apocalipse em busca de um novo começo.

E a série inclusive ganhou um elogio de peso, de Tim Cain, o gênio por trás do icônico “Fallout”, de 1997, fez um vídeo para compartilhar suas impressões sobre sobre série de TV baseada no jogo. Cain não poupou elogios ao elenco e à atmosfera da série, que, segundo ele, captura perfeitamente a essência dos jogos.

Veja avaliação do Rotten Tomatoes

Confira o vídeo abaixo