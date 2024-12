‘Interestelar’ voltará a ser exibido em IMAX

O filme, um dos mais consagrados e adorados de Christopher Nolan, celebra uma década de lançamento

Melinda Sue Gordon/Warner Bros. Entertainment/Divulgação Matthew McConaughey é o protagonista de "Interestelar"



“Interestelar” é um dos filmes mais consagrados e adorados de Christopher Nolan e voltará em breve para as salas de cinema do IMAX. Comemorando dez anos desde seu lançamento, em novembro de 2014, a Warner Bros. Pictures anunciou a reexibição do longa nos cinemas de todo o país entre os dias 9 e 15 de janeiro.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com cena icônicas e detalhes impressionantes, pautados em estudos científicos, o elenco inclui nomes vencedores do Oscar como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Ellen Burstyn e Michael Caine, além da indicada Jessica Chastain. A pré-venda dos ingressos começa no dia 26 de dezembro.