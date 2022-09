Iran Malfitano surpreende ao relevar salário que ganhava na Globo; saiba o valor

Ator também lamentou a quantidade de seguidores que possui e falou da época em trabalhou como motorista de aplicativo

O ator Iran Malfitano expôs em “A Fazenda 14” quanto ele recebia na Globo para protagonizar a novela “Malhação”. A extinta trama destinada ao público jovem contou com quase 30 temporadas e Iran estrelou a que foi ao ar em 2001. O assunto surgiu no reality da Record quando Shayan comentou que “a dinâmica do programa” não vai permitir que um grupo se una para eliminar o outro, pois seria injusto e o artista deu seu ponto de vista: “A questão não é de justiça, a questão é que quem tira é quem está vendo pela câmera e, Shay, quantos seguidores você tem no Instagram?”. O ex-participante do “Casamento às Cegas” respondeu: “300 mil”. Iran falou: “Você sabe quanto eu tenho? 94 mil”. O iraniano disse: “Só que você faz novela”. O ator então rebateu: “Por isso mesmo. Quem faz novela há 20 anos no país sou eu. Tenho três gerações de pessoas que me conhecem e mesmo assim eu não tenho muito seguidor. Tem gente que não trabalhou e tem muito mais. Só que para mim, as coisas são orgânicas. Eu nunca comprei [seguidores], quem me segue é porque gosta de ver as coisas que eu posto mesmo que eu não trabalhe em cima. Posto foto borrada, posto foto com a minha filha o tempo inteiro, não é foto bonitinho vendendo marca”. O peão continuou seu desabafo: “Não sou assim e de repente eu deveria ser porque se eu fosse desse jeito, eu não teria que ter dirigido carro de aplicativo. Quando eu fiz protagonista 20 anos atrás, na ‘Malhação’, meu salário era de R$ 1.800”. Iran trabalhou como motorista em meados de 2019. Além da Globo, o ator trabalhou na Record e esteve no elenco de várias novelas bíblicas.