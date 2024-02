Isabelle, Juninho, Beatriz e Alane disputam o sétimo paredão do ‘BBB 24’

Formação da disputa começou desde o Big Fone, quando Davi atendeu e separou a casa em dois grupos

Reprodução/Instagram/@BBB Após a segunda rodada de votação dos grupos, desta vez secreta e no confessionário, Isabelle e Marcus a serem os mais votados



O sétimo paredão do “BBB 24“ traz Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho na berlinda. A formação da disputa começou desde o Big Fone, quando Davi atendeu, garantiu a imunidade e dividiu a casa em dois grupos. Na sequência, o anjo Matteus, que também está imune, escolheu imunizar Deniziane – com quem vive um romance na reality show. Por sua vez, a líder Fernanda indicou Beatriz para o paredão. Na votação entre os participantes, Michel, Alane, Raquele, Matteus, Davi, Wanessa Camargo, Deniziane, Isabelle e Beatriz votaram em Juninho, que foi o mais votado do grupo sem pulseira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em seguida, o grupo da pulseira vermelha votou nos integrantes do outro grupo. Pitel, Giovanna, Leidy, Juninho, Bin Laden, Marcus, Yasmin Brunet, Rodriguinho e Lucas votaram em Alane e Isabelle. Com três votos cada, Fernanda desempatou a disputa e colocou Alane na berlinda. Após a segunda rodada de votação dos grupos, desta vez secreta e no confessionário, Isabelle e Marcus a serem os mais votados. No bate-volta, contudo, o brother se deu bem e espaçou do paredão. A votação para decidir quem deve ser eliminado acontece até a terça-feira, 6.

*Reportagem produzida com auxílio de IA