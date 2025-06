J. K. Rowling retorna à lista de bilionários com patrimônio de US$ 1,2 bilhão

Riqueza da autora não se limita apenas aos livros e filmes, mas se expandiu para novas fontes de receita dentro do ‘Potterverso’, como e-books, audiobooks e parques temáticos

J. K. Rowling, a renomada criadora da série Harry Potter, voltou a ser mencionada na lista de bilionários da Forbes, com um patrimônio estimado em US$ 1,2 bilhão. Sua riqueza não se limita apenas aos livros e filmes, mas se expandiu para novas fontes de receita dentro do “Potterverso”, como e-books, audiobooks e parques temáticos. Desde 2020, a autora tem gerado uma receita superior a US$ 80 milhões anualmente. A franquia cinematográfica de Harry Potter, por sua vez, acumulou quase US$ 7,7 bilhões em bilheteiras ao redor do mundo. Em 2023, o jogo “Hogwarts Legacy” também se destacou, vendendo 24 milhões de cópias e arrecadando mais de US$ 1 bilhão.

Os parques temáticos da Universal, que possuem áreas dedicadas ao universo de Harry Potter, são uma importante fonte de renda para Rowling. Além disso, a autora recebe uma parte das vendas realizadas em lojas especializadas e dos tours nos estúdios da Warner Bros, o que contribui para seu crescente patrimônio. Após um período em que não figurou na lista de bilionários, Rowling fez seu retorno, mesmo após realizar doações significativas para causas filantrópicas. A marca “Harry Potter” continua a ser uma das mais influentes nos Estados Unidos, e uma nova série ambientada nesse universo está programada para estrear na HBO Max, o que pode potencialmente aumentar ainda mais sua fortuna. Nos últimos anos, a autora tem enfrentado controvérsias devido a suas declarações sobre a comunidade trans

