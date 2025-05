Nova série de ‘Harry Potter’ revela atores que interpretarão trio protagonista

Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts já tem seus novos bruxos: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton viverá Hermione Granger, e Alastair Stout assumirá o papel de Ron Weasley

Divulgação HBO Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout



A série Harry Potter, da HBO, anunciou na últim terça-feira (27) novo trio que dará vida aos personagens dos livros de J.K. Rowling. A produção anunciou os nomes dos intérpretes de Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Dominic McLaughlin interpretária Harry Potter, Arabella Stanton viverá Hermione Granger e Alastair Stout dará vida a Ron Weasley durante os próximos anos. “Estimados Sr. Potter, Srta. Granger e Sr. Weasley: É um prazer informar-lhes que estão aceitos na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por favor, dêem as boas-vindas a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley à série HBO Original de Harry Potter”, escreveu a produção nas redes sociais.

Os três atores foram selecionados após participarem de audições onde mais de 30 mil atores mirins se candidaram aos papéis. “Após uma busca extraordinária conduzida pelas diretoras de elenco Lucy Bevan e Emily Brockmann, estamos muito felizes em anunciar que encontramos nosso Harry, Hermione e Rony. O talento desses três atores únicos é maravilhoso de se ver, e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a magia deles juntos na tela. Gostaríamos de agradecer às dezenas de milhares de crianças que participaram das audições. Foi um verdadeiro prazer descobrir a incrível quantidade de jovens talentos por aí”, disseram a showrunner Francesca Gardiner e o produtor executivo e diretor Mark Mylod em comunicado.

A série, que começará a ser gravada durante o próximo verão do hemisfério norte, promete ser uma adaptação fiel da saga “explorando todos os cantos do mundo bruxo”. O projeto ainda não anunciou todos os atores que interpretarão outros personagens como Draco Malfoy and Luna Lovegood. “Cada temporada será fiel aos livros originais e trará Harry Potter e essas aventuras incríveis para um novo público ao redor do mundo, enquanto os filmes clássicos, originais e adorados continuarão sendo o coração da franquia e permanecerão disponíveis para assistir globalmente”, compartilhou a produtora da série.