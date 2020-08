Japão terá parque temático de ‘Harry Potter’

O empreendimento será inspirado na área temática da saga em Londres e começará a ser erguido em 2023

Reprodução Parque de 'Harry Potter' no Japão será construído a partir de 2023



O estúdio Warner Bros. finalizou nesta quarta-feira (19) um acordo para construir um parque temático inspirado no universo de “Harry Potter” em Tóquio, capital do Japão. O empreendimento será erguido na área do parque de diversões Toshimaen, na região suburbana da cidade, que tem 30 mil m². As obras vão começar em 2023, e o parque ainda não tem previsão para abrir. O parque Toshimaen, que ainda está funcionando, vai fechar definitivamente no final deste mês para a reforma.

Este será o segundo parque temático inspirado em Harry Potter no mundo. Até agora, o único em funcionamento é em Londres. “The Making of Harry Potter” é parte de um tour pelos estúdios da Warner na cidade. O empreendimento japonês vai seguir a mesma linha do britânico, com cenários e objetos utilizados nos oito filmes da franquia. A novidade, no entanto, deve ser bem diferente das áreas temáticas da saga nos parques da Universal, em Orlando e em Hollywood, nos Estados Unidos: nestes parques, o foco é em brinquedos e montanhas-russas, como a recente Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, inaugurado no parque de Orlando no ano passado.