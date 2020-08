Will Smith e Kevin Hart farão remake de comédia dos anos 80

‘Antes Só do que Mal Acompanhado’ teve no elenco original Steve Martin e John Candy

Reprodução Will Smith e Kevin Hart estarão no remake de comédia dos anos 80



Nesta segunda-feira, 17, o site americano Deadline anunciou que os atores Will Smith e Kevin Hart farão o remake da comédia ‘Antes Só do que Mal Acompanhado’, de 1987, que teve Steve Martin e John Candy no elenco. A história acompanha um homem de negócios desesperado para voltar de uma viagem e passar o Dia de Ação de Graças com a família. Mas vários imprevistos o fazem compartilhar a viagem com um vendedor de cortinas. A produtora Aeysha Carr, que trabalhou em Brooklyn 99 e Woke, será a encarregada de escrever o roteiro. Ainda não foi divulgado o nome do diretor.

No início deste ano, Will Smith lançou “Bad Boys para Sempre”, terceiro filme da franquia de ação, no qual contracena com Martin Lawrence. Com os cinemas fechados em todo o mundo devido à pandemia de Covid-19, é o filme de maior bilheteria em 2020, com US$ 424,6 milhões (R$ 2.339,63 bilhões*) arrecadados a partir de um orçamento de US$ 90 milhões (R$ 495,92 milhões), segundo dados do portal “Box Office Mojo”. No Brasil o longa foi lançado no dia 30 de janeiro tendo arrecadado em seu fim de semana de estreia R$ 7,2 milhões, com mais de 411 mil espectadores.

*valores pesquisados em 17 de agosto com o dólar a R$ 5,51

**Com Agência EFE