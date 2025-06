Jared Leto é acusado de ‘má conduta sexual’ por mulheres nos EUA

Uma das denunciantes, que na época tinha apenas 17 anos, contou que Leto saiu nu de uma sala na sua presença; o representante do artista negou todas as acusações feitas contra ele

VALERIE MACON / AFP Jared Leto, de 53 anos, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto



O cantor e ator Jared Leto, de 53 anos, enfrenta sérias acusações de má conduta sexual, com relatos de várias mulheres nos Estados Unidos. Nove delas afirmam ter vivenciado comportamentos inadequados por parte do artista, que refuta as alegações. Uma das denunciantes, que na época tinha apenas 17 anos, contou que Leto saiu nu de uma sala na sua presença.

Outra mulher, que preferiu não se identificar, revelou que foi assediada aos 16 anos, quando o artista a abordou em um café e posteriormente a contatou à noite com conversas de conteúdo sexual. A mãe da jovem confirmou ter ouvido o telefonema. Além dessas, uma terceira mulher relatou que Leto se masturbou na sua frente quando ela ainda era menor de idade. A DJ e produtora Allie Teilz também se manifestou, afirmando que foi agredida por Leto aos 17 anos, descrevendo a experiência como predatória e inaceitável.

Outra testemunha mencionou que participou de festas organizadas por Leto, onde o ambiente parecia propício para levar meninas para nadar nuas. O representante do artista negou todas as acusações feitas contra ele, enquanto o ator ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

