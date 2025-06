Bianca Andrade aparece pela primeira vez em público com Diego Cruz durante show de Ludmilla

Casal, que assumiu relacionamento na última semana, prestigiou o ‘Numanice’ no último sábado (07) em São Paulo

Reprodução instagram / diegocruz_ O casal, que estava de mãos dadas, posou para fotos no evento



Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, foi vista pela primeira vez em público com seu novo namorado, Diego Cruz, durante o show de Ludmilla, intitulado Numanice, realizado em São Paulo no último sábado (07). O casal, que estava de mãos dadas, posou para fotos no evento, demonstrando a felicidade do relacionamento. O romance entre Bianca e Diego foi oficialmente revelado há apenas uma semana, quando o namorado compartilhou imagens ao lado da ex-BBB em suas redes sociais. Em sua postagem, ele expressou: “Ela me inspira todos os dias e, para ser sincero, tem sido a melhor consequência das minhas escolhas”. A presença do casal no show de Ludmilla marcou um momento especial para os dois, que aproveitaram a noite juntos em um ambiente descontraído.

*Reportagem produzida com auxílio de IA