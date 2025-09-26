Jennifer Lawrence critica EUA e Israel antes de receber prêmio honorário em San Sebastián

A ganhadora do Oscar por ‘O Lado Bom da Vida’ lamentou que suas declarações ou as de seus colegas sobre temas da atualidade apenas sirvam ‘para jogar mais lenha na fogueira’

ANDER GILLENEA / AFP Jennifer Lawrence é a atriz mais jovem a ser agraciada pelo prêmio Donostia pelo conjunto da obra



A atriz americana Jennifer Lawrence chamou de “genocídio” a guerra de Israel em Gaza e criticou a política americana carente de “integridade”, antes de receber em San Sebastián o prêmio honorário por sua carreira. “O que está acontecendo é nada menos que um genocídio, e é inaceitável”, respondeu a atriz de 35 anos, ao ser questionada sobre a guerra de Gaza na coletiva de imprensa do prêmio honorário Donostia.

“Sinto medo pelos meus filhos, pelos nossos filhos”, contínuo. “O que me entristece tanto é que essa falta de respeito e o discurso atual na política americana vão se tornar algo normal para eles, me refiro aos jovens que estão votando agora com 18 anos”, acrescentou.

“Será totalmente normal que uma política cuide de integridade. Os políticos mentem, não há empatia, e todo mundo deve lembrar que quando você ignora o que está acontecendo em uma parte do mundo, não importa muito tempo para que chegue ao seu lado”, sustentou, sem mencionar ninguém.

A ganhadora do Oscar em 2013 por “O Lado Bom da Vida” lamentou que suas declarações ou as de seus colegas sobre temas da atualidade apenas sirvam “para jogar mais lenha na fogueira” quando as questões fossem resolvidas pelos “representantes eleitos”.

Na lista dos grandes do cinema

Com o prêmio Donostia, Lawrence se torna a mais jovem ganhadora do prêmio que já foi premiado com grandes nomes da história do cinema como Gregory Peck, Bette Davis, Robert de Niro e Lauren Bacall, entre outros. A atriz de “Jogos Vorazes” e da série “X-Men” recebeu o prêmio no auditório Kursaal das mãos do diretor espanhol Juan Antonio Bayona (“A Sociedade da Neve”), presidente do júri deste ano.

“Quando penso nos artistas que receberam esta homenagem antes de mim, como a incomparável Meryl Streep, o lendário Pedro Almodóvar e a icônica Lauren Bacall, sinto-me extremamente afortunada e, honestamente, emocionada”, disse a atriz três vezes indicada ao Oscar em seu discurso.

“Estes são”, ela elaborou, “artistas que desenvolveram com escolhas ousadas e moldaram o cinema, e que me inspiraram pessoal e criativamente ao longo da minha vida”, então juntar-me a eles “é quase impossível de compreender, é extremamente especial”, acrescentou.

Acompanhando a entrega do prêmio Donostia na 73ª edição do festival, foi exibido o último filme de Lawrence, “Morra, Amor”, da diretora Lynne Ramsay, que já foi apresentado no Festival de Cannes. Coproduzido por ela e Martin Scorsese, o filme é baseado no romance de mesmo nome da escritora argentina Ariana Harwicz, e aborda a felicidade de um casal que piora ao ter um bebê, alinhado a uma série de obras que oferecem novas perspectivas sobre a maternidade, totalmente dessacralizada e mostrada sem fingimentos.

Lawrence, mãe de dois filhos, lembrou de sua própria experiência. “Depois de dar à luz meu segundo filho, tive um pós-parto muito difícil, que foi (…) foi realmente estranho. Agora vejo o filme e, ao olhar para tudo em retrospectiva, depois de sentir que passei por isso, por essa floresta, acho que realmente acertou em cheio”, disse sobre Harwicz e seu livro.

Exibidos já todos os filmes que competem pela Concha de Ouro, as avaliações dos críticos apontam três favoritos, os espanhóis “Los domingos” e “Historias del buen valle”, dirigidos por Alauda Ruiz de Azúa e José Luis Guerín, e o argentino “Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler. A vitória será anunciada na noite de sábado (27) na gala de encerramento.

