Jennifer Lawrence diz que perdeu um dente gravando filme com Leonardo DiCaprio

Astros de Hollywood dividem cena em ‘Não Olhe Para Cima’, produção da Netflix que estreia dia 24 de dezembro

Divulgação/Netflix/06.12.2021 Jennifer Lawrence protagoniza o filme da Netflix 'Não Olhe para Cima'



A atriz Jennifer Lawrence passou por um sufoco durante as gravações de “Não Olhe Para Cima”, filme da Netflix que estrela junto com o ator Leonardo DiCaprio. “Eu perdi um dente bem no início das filmagens e eu não pude ir ao dentista até o final das gravações, então tive que filmar a maior parte do filme sem dente”, contou a atriz sem dar detalhes do incidente, em entrevista à Variety. A estrela de “Jogos Vorazes” compareceu a première do filme, que aconteceu no último domingo, 5, e virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira, 6, por exibir seu barrigão em público. Jennifer está grávida do seu primeiro filho – fruto do relacionamento com Cooke Maroney, que é diretor de uma galeria de arte.

“Não Olhe Para Cima” entra no catálogo da plataforma de streaming no próximo dia 24 de dezembro. No longa, DiCaprio e Jennifer interpretam dois astrônomos que descobrem que um cometa capaz de destruir o planeta está em direção a Terra e a missão deles é alertar a humanidade sobre essa catástrofe. O protagonista de “Era uma Vez em… Hollywood”, que também é um ativista ambiental, elogiou o trabalho do diretor Adam McKay que, para ele, conseguiu se reinventar para falar sobre importância dos alertas dados pela ciência, assim como muitos especialistas vêm alertando a população sobre a crise climática. “Todos nós queríamos fazer parte de um filme que, do ponto de vista artístico, mudasse o paradigma e nos fizesse começar a conversar, esperançosamente, de uma forma diferente [sobre esse assunto]”, comentou o artista.