Jimmy Kimmel é confirmado como apresentador do Emmy 2020

A Academia da Televisão anunciou nesta terça-feira (16) que o humorista Jimmy Kimmel será o apresentador do Emmy, embora a cerimônia de premiação de 2020, prevista para o dia 20 de setembro, ainda esteja incerta devido à pandemia de Covid-19.

“Não sei onde, como e nem por que faremos isto, mas vamos. E vou apresentar”, brincou Kimmel ao fazer o anúncio nas redes sociais.

“Sabemos que Kimmel nos presentará com uma apresentação excepcionalmente divertida e comovente”, comentou Karey Burke, apresentadora da ABC Entertainment, emissora que transmite o Emmy nos Estados Unidos.

De acordo com a apresentadora, Kimmel “é um verdadeiro mestre de cerimônias que venera esta indústria e as pessoas”.

I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards – Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 16, 2020