João Vicente de Castro se derrete por Sarah, do ‘BBB 21’: ‘Estou meio a fim’

Ator acompanhou a festa que teve tombo de Caio, show de Daniela Mercury e conversas do paredão

Reprodução/Globo/Instagram/joaovicente27 João Vicente de Castro falou nas redes sociais que está interessado em Sarah do 'BBB 21'



O ator e apresentador João Vicente de Castro causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, 21, após postar que está interessado em Sarah, participante do “BBB 21”. “Acho que estou meio a fim da Sarah”, postou o artista na rede social. Em seguida, ele acrescentou: “Acordei com um incômodo, comi, não era fome. Chorei, não era tristeza. Tirei a temperatura, não era febre. Começou o ‘BBB 21’ descobri que era saudade da Sarah”. Um amigo de João Vicente comentou: “É seu número”. Ele respondeu: “Separa o nosso quarto para o carnaval que vem”.

Após um sábado agitado e cheio de desentendimentos, o dia dos brothers terminou com um festão com direito a um show de Daniela Mercury. Logo no início da festa, Viih Tube se sentiu mal e precisou ser atendida no confessionário, mas não foi nada sério e logo ela voltou para curtir os outros participantes. Pocah também caiu e fez Daniela Mercury gargalhar. Outro brother que acabou caindo e preocupou o público foi Caio. Ele escorregou e precisou ser atendido no confessionário, isso porque ele está com o pé lesionado após se machucar na Prova do Líder. Após o atendimento médico, ele decidiu ir dormir. Durante a festa, um dos assuntos que reinou foi a formação do paredão que acontece neste domingo. Arthur teme enfrentar um paredão com Projota e Carla Diaz, já Karol Conká acha que está na mira da casa.

Acho que tô meio afim da sara. #bbb21 — João Vicente (@joaovicente27) February 21, 2021

Acordei com um incômodo, comi, não era fome. Chorei, não era tristeza. Tirei a temperatura, não era febre. Começou o #bbb21 descobri que era saudade da sarah. — João Vicente (@joaovicente27) February 21, 2021

Passado com esse tombo do Caio. pic.twitter.com/0x8JxV9iGc — Victor Oliveira (@victoroliveira) February 21, 2021