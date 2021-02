‘BBB 21’: Caio tem fratura confirmada após prova do líder

A informação foi dada pela equipe do participante, que informou que um novo raio-x será realizado em uma semana; fazendeiro poderá deixar o programa caso não melhore

Reprodução/Globo Mesmo machucado, Caio chegou à final da prova do líder



O participante Caio, do “Big Brother Brasil 21“, quebrou o pé durante a prova do líder da última quinta-feira, 18. A informação foi confirmada pela equipe do brother através das redes sociais. Segundo as publicações, Caio se encontrou com um médico, que confirmou a fratura. Com isso, o participante não poderá mais participar de todas as provas. A equipe de Caio disse ainda que ele irá se reencontrar com o médico daqui uma semana e, caso não mostre melhora na fratura, poderá deixar o reality. Logo após anunciar a lesão do participante, a equipe de Caio pediu respeito ao brother após comentários comemorando a lesão. “É muito difícil pra gente receber essa notícia, e mais difícil ainda é ter que ler várias mensagens de pessoas comemorando ou desejando o pior. Saber respeitar esse momento, ter empatia com a dor do outro, é essencial!”, diz o comunicado.

Caio voltou do médico. Ele fraturou por completo. E não vai poder mais participar de provas, só as de sorte. 😭 #BBB21 — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 19, 2021

A lesão aconteceu na primeira rodada da prova do líder desta semana. Caio sentiu dores após torcer o pé enquanto participava da atividade. Mesmo machucado, ele seguiu na disputa e conseguiu chegar à final, sendo derrotado por Sarah. Mesmo assim, o participante, ao lado de Gilberto e Fiuk, deverá indicar alguém ao paredão desta semana. Nesta sexta, ele derrotou o rapper Projota e venceu a prova do anjo pela segunda semana seguida, dando o monstro para ViihTube e Thais e chamando as sisters para o almoço do anjo para se redimir após a escolha. Ele ainda não anunciou quem irá imunizar, mas a expectativa é que seu parceiro Rodolffo seja o escolhido novamente.