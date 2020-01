John Boyega ironiza romance de novo ‘Star Wars’; fãs criticam

Reprodução John Boyega fez comentário polêmico sobre novo filme "Star Wars"



John Boyega, que deu vida a Finn na última trilogia da saga “Star Wars”, acabou irritando os fãs da história ao usar sua conta no Twitter, na Véspera de Ano Novo, para alfinetar uma das decisões do longa mais recente, “A Ascensão Star Wars”.

Atenção! O texto contém spoilers.

O ator compartilhou uma série de momentos dos personagens Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver), como a heroína atingindo o peito do vilão com um sabre de luz, e escreveu na legenda, ironizando: “Um romance de Star Wars”. Ele ainda colocou alguns emojis para reforçar a piada.

Star Wars romance 😗👀🙂 pic.twitter.com/ngB6XEMMS2 — John Boyega (@JohnBoyega) December 31, 2019

Ao longo de toda a trilogia, a história chegou a apontar para um relacionamento amoroso entre Rey e Finn e houve até quem torcesse pelo “ship” de Finn e Poe (Oscar Isaac). No entanto, no final das contas, parece que a personagem encontrou em Kylo o seu par – apesar do fim trágico.

O filme, que teve recepção morna da crítica, com aprovação de 54% no Rotten Tomatoes, já arrecadou US$ 725 milhões ao redor do mundo.

Os fãs não ficaram nada satisfeitos com a reação de Boyega. Confira:

O john boyega não espera nem um mês pra começar a falar mal do filme mano kkkkkkkkkk Mas será que não tem nenhum contrato que impeça os atores de fazer isso pelo menos enquanto o filme ta no cinema? Não me parece um marketing muito positivo ter um dos protagonistas falando isso. https://t.co/myEr6ey8uX — Solitary Candle (@karuifm) December 31, 2019

John Boyega disse c/ todas as letras que Stormpilot é coisa da nossa cabeca, ou seja,tentou invalidar todos os argumentos sensatos que apontavam queerbaiting por parte da Disney. Nem vamos falar q o próprio Oscar admitiu q interpretou as interações dele como um romance. — Aline (@shipneide) December 31, 2019