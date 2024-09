Johnny Depp visita hospital na Espanha como Jack Sparrow e alegra crianças em tratamento

Ator está na cidade para promover seu novo filme, intitulado ‘Modi – Three Days on the Wing of Madness’

Johnny Depp fez uma aparição inusitada no Donostia University Hospital, localizado em San Sebastián, na Espanha. O ator, caracterizado como Jack Sparrow, seu icônico personagem da série “Piratas do Caribe”, trouxe alegria a diversas crianças que estão em tratamento na instituição. A clínica registrou o momento e publicou fotos da visita em sua página no Facebook. Ator está na cidade para promover seu novo filme, intitulado “Modi – Three Days on the Wing of Madness”. A obra cinematográfica aborda a vida do pintor italiano Amedeo Modigliani, focando em sua trajetória durante a Primeira Guerra Mundial. Recentemente, Depp enfrentou desafios em sua carreira, especialmente após ser afastado da franquia “Piratas do Caribe”. Essa decisão foi influenciada pela repercussão negativa de seu conflito legal com a ex-esposa, Amber Heard.

Veja a publicação:

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA