Morre Maggie Smith, atriz de ‘Harry Potter’ e ‘Downton Abbey’, aos 89 anos

Família da artista confirmou informação nesta sexta-feira (27); causa da morte não foi revelada

Divulgação "Primavera de uma Solteirona" rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Maggie



A atriz Maggie Smith, lenda do teatro e do cinema britânicos, morreu aos 89 anos, anunciou, nesta sexta-feira (27), sua família em um comunicado. “Morreu pacificamente, no hospital, esta manhã cedo”, anunciaram seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens. “Era uma pessoa muito reservada, mas estava com seus amigos e familiares nos momentos finais de sua vida. Deixa dois filhos e cinco netos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó”, acrescentaram. Primavera de uma Solteirona lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz e também o prêmio da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA) em 1969. Smith também recebeu um Oscar de Atriz Coadjuvante por Califórnia Suite em 1978. A atriz ficou conhecida pelo papel como Minerva McGonagall, personagem de Harry Potter. McGonagall era a professora de “transfiguração” de Hogwarts, escola de magia.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP