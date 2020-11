Jornalista da Globo é diagnosticada com câncer de mama

Cristina Ranzolin falou ao vivo no jornal sobre a doença e fez um desabafo nas redes sociais

A jornalista Cristina Ranzolin, que fez parte do rodízio de apresentadores de todo o Brasil que passaram pela bancada do “Jornal Nacional”, anunciou nesta quinta-feira, 12, que foi diagnosticada com câncer de mama. A apresentadora do “Jornal do Almoço”, exibido pela RBS TV, afiliada da Globo em Porto Alegre, deu a notícia ao vivo para os telespectadores e depois fez um desabafo nas redes sociais. Ela começou dizendo que lembrou de uma publicação que a filha fez no dia do seu aniversário, dizendo que a mãe é “a mulher mais forte do mundo”, quando recebeu a notícia de que estava com um nódulo suspeito na mama.

“Passei por uma biópsia e, no dia seguinte, veio o resultado positivo. Ainda foi preciso mais uma semana para se chegar ao diagnóstico definitivo do tipo de tumor e qual o tratamento. Passei por uma série de exames. Antes de cada resultado, uma expectativa, uma ansiedade, mas a certeza de que sou forte. Minha filha me vê assim e não vou decepcioná-la. Só me desestabilizei um pouco ao contar para minha mãe. Claro, os papéis se invertem: ali virei a filha e confesso que fraquejei. Mas passou”, escreveu a jornalista no Instagram.

Segundo informado por Cristina, o nódulo descoberto no seio dela é pequeno, mas agressivo e precisa de um tratamento mais rigoroso. “Já comecei, nesta segunda-feira, a fazer quimioterapia. Vão ser seis meses de tratamento que vou procurar fazer levando uma vida normal, já que sou saudável e os médicos acreditam que não devo ter muitos efeitos colaterais. Por enquanto, vou ficar alguns dias afastada para me observar e digerir tudo isso. Mas quero que saibam que estou bem, fisicamente, de cabeça, com bons médicos, com o apoio da minha família, especialmente meu marido, com fé em Deus e espero contar com as boas energias de vocês também”, finalizou a apresentadora do “JA”.