José de Abreu sofre acidente nos bastidores de ‘Mar do Sertão’: ‘Jegue se assustou’

Intérprete de Tertúlio na novela das 18h da Globo caiu de costas e foi levado de ambulância ao hospital

Reprodução/Globo José de Abreu interpreta Tertúlio na novela 'Mar do Sertão', da Globo



O ator José de Abreu sofreu um acidente nos bastidores da novela “Mar do Sertão”, que ocupa a faixa das 18h na Globo, nesta quinta-feira, 23. Nas redes sociais, o artista explicou que caiu após ser atingido por um animal e, por precaução, recebeu atendimento médico e está sendo submetido a exames. “O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela ‘Mar do Sertão’: o jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso. Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulância da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Já tive alta, estou em casa, de repouso”, postou José, que já realizou uma tomografia e no sábado, 25, fará uma ressonância. “Por enquanto é só”, concluiu o intérprete de Tertúlio na trama global. “Mar do Sertão” chega ao fim no próximo dia 17 de março e será substituída por “Amor Perfeito”.