Namorada de José de Abreu explica por que não quer ter filhos com o ator

O casal possui 52 anos de diferença e a maquiadora disse que não se importa com isso e não se preocupa com o futuro

Reprodução/Instagram/carolynnejunger Carol Junger e José de Abreu não estão morando no Brasil



A maquiadora Carol Junger resolveu responder algumas perguntas dos seus seguidores no Instagram na noite de quinta-feira, 12, e deu detalhes do seu relacionamento com o ator José de Abreu. Um seguidor quis saber se a diferença de 52 anos entre o casal causava “medo” nela. “Antigamente eu me preocupava muito com o futuro, mas só me fazia mal sofrer por antecipação. Hoje, eu curto mais o presente e eu sei que as coisas mudam o tempo todo, não temos controle sobre nada”, explicou a jovem que tem 22 anos e namora o artista de 74 anos. Ela acrescentou que a vida é cheia de surpresas, então ela não sabe se vai morrer antes ou depois dele. “O Zé já perdeu um filho, então acredito que ele pense igual a mim.”

Ao ser questionada se queria ter filhos com o ator, a maquiadora deixou claro que não quer aumentar a família. “O Zé já teve 5 filhos e eu nunca quis. Quero ser mãe de gatos, somente”, enfatizou. Sobre a relação com os filhos de José de Abreu, Carol disse que eles aceitam o relacionamento. “Eles conhecem o pai que tem, se ele está feliz não tem porque não me aceitarem”, falou a jovem que aproveitou para contar que antes de ir para o exterior com José de Abreu, a filha mais nova dele morou por uns meses com o casal e elas se entenderam muito bem. Atualmente, eles moram na Nova Zelândia e não há planos de voltar ao Brasil: “Provavelmente vamos [voltar] quando tiver alguma novela/trabalho pro Zé”. Muitos seguidores também quiseram saber se o artista é romântico e ela respondeu o seguinte: “Sim, ele é um fofo. Sempre tenta me agradar, me faz carinho, me elogia”.