Josephine Chaplin, filha de Charlie Chaplin, morre aos 74 anos

Nascida em 1949, Josephine é filha do lendário ator com Oona O’Neil, e chegou a atuar ao lado de seu pai; a causa da morte não foi divulgada

Reprodução/IMDB e AFP Josephine chegou a atuar em filmes com seu pai, Charlie, considerado uma lenda do cinema



A atriz Josephine Chaplin, filha do ator Charlie Chaplin, morreu aos 74 anos na cidade de Paris, na França. A morte aconteceu no dia 13 de julho, mas só foi confirmada nesta semana pelos filhos ao jornal Le Figaro. A causa da morte não foi divulgada. Nascida em março de 1949, Josephine era filha de Chaplin com Oona O’Neil, quarta mulher do ator. Em 1952, aos três anos de idade, participou do filme “Luzes da Ribalta”, ao lado de seu pai, que estrelou e roteirizou a obra. Ao longo dos anos, estrelou filmes como “A Grande Fuga do Comunismo” (1972), “Jack – O Estripador” (1976) e “Virando Adulto” (1984). Fora das telas, Josephine atuou na administração do escritório de Chaplin em Paris e foi patrocinadora da estátua em homenagem ao seu pai em Waterville, na Irlanda.