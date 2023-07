Amaury Jr. rompe com a RedeTV! após 21 anos

Emissora informou que o desligamento do apresentador de 71 anos aconteceu em comum acordo

Reprodução/RedeTV! Amaury Jr. trabalhou por 21 anos na RedeTV!



O apresentador Amaury Jr. deixou a RedeTV! após mais de duas décadas na emissora. Considerado um dos grandes nomes do colunismo social de TV, o jornalista fez sucesso entrevistando famosos em festas e eventos. Ao som de Keep it Comin’ Love, a vinheta do “Programa Amaury Jr.” também se tornou uma marca registrada. De acordo com a emissora paulista, o desligamento aconteceu de forma consensual. “Em comum acordo com a RedeTV!, o apresentador Amaury Jr. está se desligando da emissora depois de 21 anos na casa”, diz a nota. “Amaury Jr. faz questão de enfatizar que, enquanto lá esteve, sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional. A RedeTV!, por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente a sua produtora Callme Comunicaçōes Ltda.” A empresa na qual Amaury deve se dedicar aos novos projetos fica na Flórida, Estados Unidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo.