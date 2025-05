Jovem Pan Experience traz as novidades na programação da emissora

Marco Antonio Villa, Cláudio Lottenberg e Mari Cantarelli falaram sobre as atrações que vão comandar na grade da emissora

Reprodução/Jovem Pan News O JP Experience foi realizado na noite desta segunda-feira (26) em São Paulo



A primeira edição do Jovem Pan Experience aconteceu em São Paulo, reunindo grandes nomes da comunicação brasileira e executivos de agências de publicidade. O evento teve como objetivo principal apresentar a nova programação da emissora, que busca se modernizar e atender a uma audiência qualificada em multiplataformas. O publicitário Luiz Lara, presidente do Cenp (Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário), destacou a importância das parcerias com a Jovem Pan, que, segundo ele, oferece uma série de oportunidades de ativação para as marcas de prestígio dos anunciantes. “Nós estamos muito felizes porque, além de fazer mídia, podemos criar conteúdo em parceria com a Jovem Pan, além de realizar eventos, fóruns e seminários.”

A nova programação da Jovem Pan traz novidades significativas, como os programas comandados pelo professor Marco Antonio Villa: Visão Crítica e Só Vale a Verdade. Esses programas visam qualificar a reflexão sobre o Brasil e combater a polarização. O apresentador enfatizou a importância de discutir ideias para acabar com o fanatismo que prejudica a sociedade. Outro destaque é o programa Check Up, conduzido pelo Dr. Cláudio Lottenberg, que busca levar informações precisas da área da saúde à população, promovendo o autoconhecimento e o interesse profundo pelo tema.

Além de programas informativos, a emissora também aposta no entretenimento com o programa Em Off, apresentado por Mari Cantarelli. Este programa pretende explorar o lado menos conhecido de entrevistados relevantes, como empresários e celebridades. O presidente do grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, afirmou que a emissora está sempre um passo à frente, antecipando novas tendências e focando na vanguarda. “É um momento de estar mais junto do mercado, trocar ideias, mostrar o que a gente está fazendo, os novos produtos. E é um momento de celebração pelo crescimento da Jovem Pan“, destacou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para encerrar a noite com chave de ouro, os convidados do Jovem Pan Experience puderam desfrutar de um show do cantor Paulo Miklos, que trouxe música e celebração ao evento. A primeira edição do JP Experience foi realizada no restaurante Notiê por Priceless, localizado no Shopping Light, em São Paulo. Comandado pelo chef Onildo Rocha, o restaurante é reconhecido por valorizar ingredientes e sabores dos biomas brasileiros, unindo alta gastronomia e brasilidade em uma experiência única.