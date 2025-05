Primeira edição do JP Experience apresenta estreias da programação da Jovem Pan para agências de publicidade

A Jovem Pan estreou três programas em maio: ‘Visão Crítica’ e ‘Só Vale a Verdade’, com Marco Antônio Villa, ‘Check Up’, comandado pelo Dr. Cláudio Lottenberg; em junho, é a vez de ‘Em Off’, com Mari Camparelli

Sarah Américo/Jovem Pan Primeira edição do JP Experience, um evento exclusivo voltado para as agências de publicidade, realizado no Notiê por Priceless, em São Paulo



A Jovem Pan apresentou na noite desta segunda-feira (26) a primeira edição do JP Experience, um evento exclusivo voltado para as agências de publicidade. Atualizada com o mercado, a Jovem Pan tem inovado em seus produtos. Só no mês de maio realizou a estreia de três programas, dois voltados para a Política e um para a Saúde. O “Em OFF”, quarto programa a ser lançado e que tem data de estreia prevista para dia 6 de junho, vai ter uma pegada mais leve, com entrevistas divertidas. Em uma festa exclusiva, apenas para convidados, o evento foi aberto pelo presidente da Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo. “A Jovem Pan é uma empresa que muitas pessoas ainda associam muito ao rádio, mas ela é multiplataforma, estamos em todas as plataformas”, disse. “JP Experience abre o projeto para a gente se relacionar e estar mais perto do mercado”, explica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jornalista e professor Marco Antônio Villa, que estreou dois programas no mês de maio na emissora, comenta as atrações. “O ‘Visão Crítica’ sempre tem três convidados e eu só faço a coordenação. Em duas semanas, como são três programas por semana, trouxemos 18 pessoas, foi excelente”, analisou Villa sobre as primeiras semanas no ar. “Conseguimos comprovar que é possível conversar e ter visões diferentes sem gritar. O Brasil precisa voltar a ter civilidade. O fanatismo corrói a inteligência”, concluiu. O Dr. Claudio Lottenberg, que apresenta o Check-up, também marcou presença no evento. Seu programa tem como objetivo fazer um papo de médico para médico e aproximar o público dos assuntos de saúde, trazendo para conhecimento geral assunto que ficam dento do consultório.

Mari Camparelli, que apresentará o programa de entretenimento “Em Off”, que vai ao ar a partir do dia 6 de junho, está animada para sua estreia. “Vai ser um programa divertido e leve, um programa de variedade, que dará espaços para as marcas criarem um pouco. O programa tem o poder de dar vida para marcas que não estão confortáveis em falar em ambiente de News”, disse a apresentadora, que lembrou que veio do mercado publicitário, e deu um spoiler sobre o programa. “A ideia é fazer as perguntas que são mais desconfortáveis para os entrevistados”, conclui.

“Todos que estão aqui são quem orquestram nosso dia a dia e estamos trazendo a nossa nova programação, agregando marcas com as propostas da Jovem Pan”, disse Marcela Marques, da equipe comercial da Jovem Pan. O lugar escolhido para o evento foi o restaurante Notiê por Priceless, localizado na cobertura do Shopping Light e que recebeu no ano passado a estrela Michelin. O show do cantor Paulo Miklos, dos Titãs, animou a celebração. “Queríamos um lugar diferente e coisas inusitadas”, explica Roberto, o porquê da escolha do lugar.