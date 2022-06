Juliana Paiva esclarece se perdeu papel em novela da Globo para Jade Picon

Atriz falou sobre os rumores de que ela estava reservada para o suposto papel que agora é da ex-BBB

Reprodução/Instagram/juulianapaiva/jadepicon Juliana Paiva negou que faria suposto papel de Jade Picon em 'Travessia'



A atriz Juliana Paiva decidiu comentar os rumores de que perdeu um papel na novela “Travessia”, próxima trama de Glória Perez que vai ocupar o horário nobre na Globo, para a influenciadora Jade Picon. “Meus amores, estou recebendo muitas mensagens e vendo alguns posts relacionados sobre o assunto, então resolvi vir aqui esclarecer! Eu não estou na produção ‘Travessia’, nunca fui contactada para esse projeto! O resto é fake news”, declarou a artista no Twitter. O assunto viralizou nas redes sociais após o Observatório da TV publicar uma nota dizendo que Juliana estava inicialmente reservada para viver a personagem Chiara, que, agora, supostamente será vivida pela ex-participante do “BBB 22”. A possível participação de Jade na novela vem gerando polêmica não é de hoje. Quando foi divulgado que a influenciadora estava cotada para “Travessia”, houve muitas críticas da classe artística, isso porque a ex-BBB não possui formação e, consequentemente, o registro profissional de atriz. Juliana já esteve no elenco de várias produções da Globo e protagonizou algumas novelas. Um dos destaques da sua carreira é Fatinha, personagem que viveu em “Malhação”.