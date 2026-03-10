Kathryn Hahn é confirmada no live-action de Enrolados

Atriz foi confirmada como a nova intérprete de Mamãe Gothel na adaptação

AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Kathryn Hahn comparece à 32ª edição anual do Actor Awards no Shrine Auditorium and Expo Hall em 1º de março de 2026 em Los Angeles, Califórnia



O projeto de live-action de Enrolados ainda está em estágio inicial, mas já desperta grande expectativa entre os fãs da Disney. Nos últimos anos, o estúdio tem apostado fortemente em recriações com atores de seus clássicos animados.

A vilã mais manipuladora dos contos de fadas acaba de ganhar um novo rosto, e ele promete ser simplesmente irresistível.

A atriz Kathryn Hahn foi confirmada como a nova intérprete de Mamãe Gothel na adaptação live-action de Enrolados, clássico da The Walt Disney Company lançado em 2010 que apresentou ao público a história de Rapunzel em uma versão moderna e musical.

Conhecida por seu talento cômico afiado e por papéis que misturam charme e um toque de loucura, Hahn conquistou o público recentemente como a poderosa bruxa Agatha em WandaVision e na série derivada Agatha: Darkhold Diaries. Agora, ela se prepara para mergulhar em uma das vilãs mais icônicas da Disney.

Na animação original, Mamãe Gothel é a responsável por sequestrar Rapunzel ainda bebê para explorar o poder mágico de seus cabelos, capazes de restaurar juventude. Com um comportamento manipulador e extremamente teatral, a personagem se tornou uma das antagonistas mais marcantes do estúdio.

A escolha de Kathryn Hahn chamou atenção justamente por sua capacidade de equilibrar humor, sarcasmo e uma presença magnética em cena, elementos que podem dar uma nova camada à personagem.

Embora o elenco completo ainda não tenha sido revelado, incluindo quem viverá Rapunzel, a confirmação de Hahn como Mamãe Gothel já elevou o hype do projeto nas redes sociais.

E convenhamos: se tem alguém capaz de cantar uma versão ainda mais irônica de “Mother Knows Best” enquanto manipula todo mundo ao redor, provavelmente é Kathryn Hahn.

Agora fica a pergunta que está circulando entre os fãs: quem será a nova Rapunzel?