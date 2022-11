Kevin Conroy, dublador do Batman em animação clássica, morre aos 66 anos

Informação foi confirmada por colegas do dublador, que deu voz ao herói em diversas séries e filmes, além de uma trilogia de jogos

Reprodução/Twitter @Batman A DC Comics, responsável pelo personagem, usou o Twitter para agradecer a Conroy por suas dublagens



O ator Kevin Conroy, conhecido por dar a voz ao super-herói Batman na série clássica do personagem, morreu nesta quinta-feira, 10, aos 66 anos. A informação foi divulgada por Diane Pershing, também dubladora, em seu Facebook. “Notícia muito triste: nossa amada voz do Batman, Kevin Conroy, morreu ontem. Ele estava doente há um tempo, mas realmente dedicou muito tempo às convenções, para a alegria de todos os seus fãs. Ele fará muita falta não apenas para elenco da série, mas para sua legião de fãs em todo o mundo. […] Descanse em paz, amigo”, disse a dubladora. A DC Comics, responsável pelo personagem, usou o Twitter para agradecer a Conroy por suas dublagens. O dublador era considerado o intérprete definitivo do Cavaleiro das Trevas, vivendo o personagem em séries e filmes animados, além dos três jogos da série Batman: Arkham Asylum.