Mumuzinho surpreende ao anunciar mudança de nome artístico; saiba o motivo

Cantor, que passará a usar seu nome de batismo, Márcio Batista, também vai reduzir a quantidade de shows

O cantor Mumuzinho está cheio de planos para 2023 e um deles é investir na carreira de ator. A primeira experiência em uma novela está sendo vivida atualmente em “Todas as Flores”, trama disponível na Globoplay em que interpreta o músico mulherengo Joca. Focado em continuar atuando, ele anunciou algumas mudanças na carreira. A primeira é que como ator ele vai assinar seu nome de batismo, Márcio Batista, e não Mumuzinho, seu nome artístico. A segunda é que sua agenda de shows vai sofrer uma alteração para conseguir conciliar as apresentações com as futuras gravações. “Há muito tempo quero atuar como ator. Na verdade, comecei como ator e depois virei cantor. Essa é a minha primeira novela e no ano que vem quero fazer mais. Vou diminuir os shows e a minha prioridade será a dramaturgia”, contou ao Gshow. O diretor Carlos Araújo foi quem convidou o artista para participar da novela de João Emanuel Carneiro, mas, segundo Mumuzinho, foi uma grande amiga que está no elenco da trama que fez essa ponte: “Teve um dedinho da Regina Casé. Mas era um sonho fazer novela. Havia feito antes algumas participações em ‘Os Trapalhões’, mas novela era uma coisa que eu queria muito”. Em “Todas as Flores”, a ex-apresentadora do “Esquenta”, programa que lançou Mumuzinho, vive a vilã Zoé.