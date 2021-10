Kevin O Chris diz que vai processar Erasmo após comentário em ‘A Fazenda 13’; entenda

Modelo disse no reality da Record que viu o cantor beijando outro homem em Fernando de Noronha

Reprodução/Instagram/kevinochris/Record/01.10.2021 Kevin O Chris disse que declarações de Erasmo em 'A Fazenda 13' são falsas



O cantor Kevin O Chris decidiu se pronunciar após ser citado por Erasmo em “A Fazenda 13”. Durante uma conversa com vários peões na sala, o modelo falou: “Vi ele beijando um cara, o que cantou para a gente aqui na festa”. Um dos peões perguntou: “O Kevin O Chris?”. Erasmo fez que sim com a cabeça. “Eu vi lá em [Fernando de] Noronha”. Tati Quebra Barrado disse que não conhece o funkeiro pessoalmente e os outros peões começaram a rir do ex de Gabriela Pugliesi. “Extra, extra, extra”, brincou um dos participantes. “Exclusivo”, acrescentou outro. Em meio a repercussão, o cantor comentou sobre o assunto em post feito no Instagram por uma página de fofoca. “Se fosse verdade eu teria comentado com um foda-se para ele, mas já que não foi, vou divulgar uma música nova no meu stories porque eles estão bombando depois disso, e já já estou entrando com um processo”, declarou o artista.

O assunto repercutiu nas redes sociais e o comentário do peão sobre o cantor, que em setembro participou de uma festa em “A Fazenda 13”, foi criticada por muitos seguidores. “Erasmo fofoqueiro jogando na roda que viu o cantor Kevin o Chris beijando outro homem em Noronha”, comentou uma pessoa. “Erasmo segue sendo inconveniente e desrespeitoso. Acaba de expor o cantor Kevin O Chris. A intimidade de alguém é um assunto particular. Por isso se chama intimidade”, escreveu outra. “Erasmo não se toca, né? Falou uma fofoca do Kevin O Chris sem ele ter nada a ver com isso”, acrescentou mais uma.

gente? O Erasmo DO NADA falando que viu o mc Kevin o Chris beijando um homem em Noronha. #AFazenda13 pic.twitter.com/yR9aMzEICk — anna silveira (@lexlover7) October 1, 2021

acho foi pouco pro Erasmo, vem aí processinho do Kevin o Chris KKKKK AMARAM? #AFAZENDA #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/8eyjVpcey2 — 𝙩𝙝𝙞𝙖𝙜𝙬.🍁 (@thiaguitw) October 1, 2021

O imundo o Erasmo que tirou o Kevin o Chris do armário, mds esse homem é um lixo. — ander (@limitizando) October 1, 2021

Erasmo segue sendo inconveniente e desrespeitoso.

Acaba de expor o cantor Kevin O Chris: disse que viu o funkeiro beijando um rapaz em Fernando de Noronha. A intimidade de alguém é um assunto particular. Por isso se chama INTIMIDADE! #AFazenda #AFazendaa13 #TeamDay #FicaDay — 🏳️‍🌈🎬 Diversa! 📚❤ (@midiadiversa) October 1, 2021