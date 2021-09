Rico, de ‘A Fazenda 13’, gastou R$ 70 mil em procedimentos no rosto; veja antes e depois

Peão fez 10 tipos de intervenções estéticas nos últimos 10 meses para modificar sua aparência

Reprodução/Record/29.09.2021 Rico Melquiades fez 10 tipos de procedimentos estéticos antes de 'A Fazenda 13'



A aparência de Rico Melquiades, que está confinado em “A Fazenda 13”, virou assunto após viralizar nas redes sociais uma foto antiga do peão. Dentro do reality, ele foi chamado de “feio” logo na primeira semana durante uma discussão com Solange Gomes e isso o deixou visivelmente abalado. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do influenciador digital informou que ele sofreu muito preconceito quando era mais novo por causa da aparência e acabou se tornando uma pessoa muito vaidosa. Prova disso é que, nos últimos 10 meses, Rico realizou mais de 10 tipos de procedimentos estéticos no rosto como rinomodelação e preenchimento de mandíbulas, lábios e olheiras.

O peão também fez procedimentos para melhorar manchas na pele e estimular a produção de colágeno. A equipe de Rico explicou que quando ele começou a se expor nas redes sociais, as inseguranças relacionadas a sua aparência aumentaram e, por isso, ele passou a procurar alternativas estéticas. Todas essas mudanças na aparência do artista custaram cerca de R$ 70 mil. A foto do influenciador, de 29 anos, que circula nas redes sociais é verdadeira e foi tirada quando ele tinha por volta de 16 anos. A equipe de Rico disse também que o peão usa o humor para “esconder suas frustrações” e, como exemplo, citou que ele sempre brinca dizendo: “Antes eu não era feio, eu só não tinha dinheiro, né?”.