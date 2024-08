Kit Harington revela luta contra alcoolismo e busca por sobriedade

Famoso por interpretar o personagem Jon Snow em Game Of Thrones, ator falou abertamente sobre seu antigo vício

Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Kit Harington, famoso por seu papel como Jon Snow na série "Game of Thrones"



Kit Harington, famoso por seu papel como Jon Snow na série “Game of Thrones”, compartilhou sua experiência com o alcoolismo e a jornada em direção à sobriedade. O ator destacou a importância de ter alcançado esse marco antes do nascimento de seus filhos, o que lhe trouxe uma nova perspectiva sobre a vida. Ele mencionou que, em determinados momentos, resistir ao álcool parecia uma tarefa impossível, mas hoje se sente mais no controle de sua situação.

Em seu relato, Harington expressou um profundo orgulho por ter superado os desafios que o alcoolismo lhe impôs. Ele revelou que, antes de buscar a sobriedade, frequentemente se sentia desprezível e lutava contra a própria imagem. Essa transformação pessoal é um testemunho de sua determinação em mudar e melhorar sua vida, especialmente em um momento tão significativo como a chegada de seus filhos.

O ator também enfatizou a importância de discutir abertamente questões relacionadas ao alcoolismo. Para ele, compartilhar sua história é uma maneira de se proteger contra possíveis recaídas. Harington reconhece que, apesar de seus esforços, o futuro permanece incerto, mas está comprometido em continuar sua jornada de recuperação e autoconhecimento.

