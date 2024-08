‘Only Murders in The Building’: 4ª temporada divulga trailer inédito

Novos nomes no elenco chegam com tudo em nova fase da série, que vai estrear no dia 27 de agosto no Disney+

Reprodução/Hulu Nova fase da história de 'Only Murders in The Building' conta com o retorno do elenco original: Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short



“Only Murders in The Building” é uma das séries mais aclamadas e amadas dos últimos tempos. Com direito a inúmeras indicações nos principais prêmios, incluindo a primeira indicação de Selena Gomez ao Emmy, a série vai estrear sua 4ª temporada no dia 27 de agosto no Disney+. Sempre com surpresas, a nova fase da história conta com o retorno do elenco original, Selena, Steve Martin e Martin Short, e novos atores de peso, como Melissa McCarthy, Eva Longoria e Zach Galifianakis.

Confira o trailer