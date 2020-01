Animação ‘Klaus’ vence prêmio Annie e aquece chances para o Oscar 2020

Divulgação Animação espanhola é uma das favoritas na categoria para o Oscar 2020



O espanhol “Klaus“, distribuído mundialmente pela Netflix, foi o grande vencedor na noite de sábado (25) dos prêmios Annie, conhecido como “Oscar da Animação”, ao conquistar sete troféus, incluindo o principal de Melhor Filme.

O conto de Natal superou na categoria mais aguardada “Frozen 2” e “Link Perdido”, que eram os recordistas em indicações nesta edição, com oito cada; além de “Como Treinar o Seu Dragão 3” e “Toy Story 4”.

Além de vencer como Melhor Filme, “Klaus” ainda ganhou os prêmios de Melhor Direção, com Sergio Pablos; Melhor Animação de Personagem; Melhor Desenho de Personagem; Melhor Desenho de Produção; Melhor Storyboarding; e Melhor Montagem. Dessa forma, a obra ganhou em todas as categorias a que foi indicado.

Com o desempenho no Annie, “Klaus” aumenta o favoritismo para vencer o Oscar, que acontece no dia 9 de fevereiro. A animação espanhola concorre com “Link Perdido”, “Como Treinar o Seu Dragão 3” e “Toy Story 4”, e também com o francês “Perdi Meu Corpo”.

Este último foi outro destaque desta edição do prêmio, já que levou três troféus, incluindo o de Melhor Filme Independente.

*Com Agência EFE