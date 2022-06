Lady Gaga estaria negociando papel de Harley Quinn em ‘Coringa 2’

Sequência do filme com Joaquin Phoenix, de 2019, deve ser um musical

Reprodução/Instagram/ladygaga/21.05.2021 Lady Gaga já trabalhou com Todd Phillips em Nasce Uma Estrela



Lady Gaga como Harley Quinn em um musical do Coringa? Parece que sim. Segundo o site Hollywood Reporter, a cantora está negociando assumir o papel da psiquiatra do Coringa, de Joaquin Phoenix, para a sequência de Joker 2. A publicação ainda citou que o novo filme de Todd Phillips pode ser um musical. O diretor também produziu ‘A Star Is Born’ (Nasce Uma Estrela) filme de rendeu o Oscar a Gaga. Na semana passada, Todd confirmou a continuação do filme de 2019 que se chamará ‘Joker: Folie à deux’, uma referência a um termo médico para um tratamento mental idêntico/semelhante que afeta dois ou mais indivíduos, geralmente da mesma família. Apesar das novidades, o site deixa claro que não há nada confirmado, nem mesmo a participação de Phoenix como o ator principal, mas a chance de ver Gaga no papel de Quinn animou os fãs e rendeu nas redes sociais.