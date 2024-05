Lançamentos da Netflix em maio: veja os filmes e as séries que chegam ao streaming

Entre os destaques do mês estão a terceira temporada de ‘Bridgerton’ e ‘Atlas’, novo filme com Jennifer Lopez

Divulgação/Netflix Nicola Coughlan e Hannah Dodd em cena de Bridgerton



Preparem as pipocas e aqueçam os sofás, cinéfilos! A Netflix soltou no último dia 1º o cronograma do mês de maio de 2024, com muitas emoções reservadas. Se você é um fã de “Bridgerton”, segure-se na poltrona, pois a tão aguardada terceira temporada está finalmente a caminho. E para os fãs de anime, não deixem de conferir “Jujutsu Kaisen 0”, que promete trazer muita ação e mistério para a tela. E não para por aí! Jennifer Lopez está de volta com tudo em “Atlas”, um novo filme que promete mexer com nossas mentes ao abordar o tema da inteligência artificial. Mas se drama é o que você procura, então “Uma Parte de Você” vai te conquistar com sua história sobre o amadurecimento de uma adolescente.

Ah, e não podemos esquecer de mencionar “Super-Ricos na Coreia”, uma série que nos leva para o mundo glamoroso dos multibilionários do país, e “Eric”, um filme que nos transporta para os anos 80 em uma emocionante busca por um garoto desaparecido. Para os amantes de um bom suspense, “Biônicos” é imperdível! Este filme nos mostra um futuro distópico onde próteses robóticas transformam completamente o mundo dos esportes. Então, pegue sua agenda, marque as datas e prepare-se para uma maratona de entretenimento sem igual!

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix para maio de 2024:

Jujutsu Kaisen 0 – 1º de maio

Psych – série completa – 1º de maio

Um Homem Por Inteiro – minissérie – 2 de maio

A Batalha do Biscoito Pop-Tart – 3 de maio

Super-Ricos na Coreia – 1ª temporada – 7 de maio

A Final: Caos em Webley – 8 de maio

A Mãe da Noiva – 9 de maio

Bodkin – 1ª temporada – 9 de maio

Partiu América – 9 de maio

Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo – 15 de maio

Bridgerton – 3ª temporada, Parte 1 – 16 de maio

The 8 Show – 17 de maio

Thelma, o Unicórnio – 17 de maio

A Era do Gelo 3 – 23 de maio

A Era do Gelo: O Big Bang – 23 de maio

O Vendedor de Ilusões: O Caso Geração Zoe – 23 de maio

Atlas – 24 de maio

Minha Querida Oni – 24 de maio

Biônicos – 29 de maio

Eric – minissérie – 30 de maio

Geek Girl – 1ª temporada – 30 de maio

Uma Parte de Você – 30 de maio