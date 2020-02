‘Modo Avião’, com Larissa Manoela, é o filme de língua não-inglesa mais popular da Netflix

Reprodução/YouTube Produção estreou no dia 23 de janeiro deste ano



“Modo Avião”, produção estrelada por Larissa Manoela e que chegou à Netflix no mês passado, se tornou o filme de língua não-inglesa mais popular na história da plataforma.

Segundo a Netflix, quase 28 milhões de domicílios assistiram ao filme desde o lançamento, no dia 23 de janeiro – e dois terços da audiência foi internacional: além do Brasil, Estados Unidos, México, Alemanha e França deram play na produção.

Com Erasmo Carlos no elenco, a trama apresenta a influencer Ana, viciada em celular e nas redes sociais – tanto que ela sofre um acidente de carro por não desgrudar do smartphone.

Preocupados com seu estilo de vida e também como castigo para aprender a viver sem o celular, os pais de Ana a mandam para a fazenda do avô Germano (Erasmo Carlos), local totalmente desconectado da internet.

“Movo Avião” segue disponível no catálogo da Netflix.