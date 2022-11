Leslie Phillips, dublador do Chapéu Seletor de ‘Harry Potter’, morre aos 98 anos

Ator britânico morreu enquanto dormia nesta segunda-feira, 7; segundo agente, ele enfrentava uma doença que não foi divulgada pela família

Segundo agente, ator morreu 'pacificamente' enquanto dormia



Ator Leslie Phillips, conhecido por dar voz ao Chapéu Seletor na franquia de filmes “Harry Potter“, morreu nesta segunda-feira, 7, aos 98 anos. A informação foi dada por Jonathan Lloyd, agente de Phillips, ao portal especializado em cinema Deadline. Segundo Lloyd, o ator morreu pacificamente enquanto dormia e enfrentava uma doença que não foi divulgada pelos familiares. Phillips começou sua carreira em 1930 e apareceu em diversas comédias da franquia “Carry On”, que detém o título de maior saga britânica, com 31 filmes. Em 2006, Phillips foi indicado ao BAFTA, o Oscar britânico, pelo seu papel no filme “Vênus”. Além disso, contracenou com Angelina Jolie em “Lara Croft: Tomb Raider”. Entretanto, seu trabalho mais famoso é o de dublagem do Chapéu Seletor em filmes da franquia Harry potter.